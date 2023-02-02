В Кирове за январь подорожали квартиры в новостройках

Стоимость одного «квадрата» в новостройках также увеличилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За январь квартиры в новостройках Кирова стали оцениваться дороже. Таковы итоги исследования специалистов федерального портала «Мир квартир».

Согласно их данным, сейчас цена одного квадратного метра в кировских новостройках составляет 83777 рублей. За месяц показатель вырос на 0,1%. В среднем же «первичка» в областном центре сейчас стоит 3,7 миллиона рублей, что на 0,6% больше, чем в минувшем месяце.

По оценкам экспертов, так не только у нас: по всей стране стоимость квадратного метра в новостройках практически не изменилась за месяц. Что касается цены квартиры, то в среднем по городам она составляет 5,8 миллиона рублей.