Три памятника природы в Кировской области получат охранные зоны

Эксперты утвердят границы и режим охраны этих территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лузском, Вятскополянском, Кильмезском, Малмыжском и Немском районах Кировской области проверили экологическое состояние земель вокруг 15 памятников природы. В минувшем году эксперты оценили уровень угрозы этим территориям, а затем предложили меры для сохранения уникальных природных комплексов.

В итоге для снижения негативного воздействия на природные памятники вокруг них создаются охранные зоны. В 2023 году такие зоны получат Христофоровские болота, озеро Казанское и Бурецкий заказник.

- Будут утверждены границы, режим охраны и использования таких территорий, - отмечают в правительстве Кировской области.

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