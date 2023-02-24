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НовостиОбщество24 февраля 2023 9:42

Три памятника природы в Кировской области получат охранные зоны

Речь о Христофоровских болотах, озере Казанском и Бурецком заказнике
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Эксперты утвердят границы и режим охраны этих территорий

Эксперты утвердят границы и режим охраны этих территорий

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лузском, Вятскополянском, Кильмезском, Малмыжском и Немском районах Кировской области проверили экологическое состояние земель вокруг 15 памятников природы. В минувшем году эксперты оценили уровень угрозы этим территориям, а затем предложили меры для сохранения уникальных природных комплексов.

В итоге для снижения негативного воздействия на природные памятники вокруг них создаются охранные зоны. В 2023 году такие зоны получат Христофоровские болота, озеро Казанское и Бурецкий заказник.

- Будут утверждены границы, режим охраны и использования таких территорий, - отмечают в правительстве Кировской области.

Ранее мы сообщали о выделении 335 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Омутнинске.