335 миллионов рублей потратят на ликвидацию старой свалки в Кировской области

Мусор со свалки вывезут на действующий полигон. Фото: t.me/ecominister43

Начаты работы по ликвидации свалки в границах города Омутнинска. Это четвертая свалка из шести, которые должны рекультивировать в регионе до конца 2024 года.

Площадь свалки - 3,5 га. Объем накопленных отходов - 82 тысячи кубов. Как рассказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, свалка расположена на берегах рек Каменки и Омутной.

- Силами региона была разработана проектная документация, 30 декабря заключен контракт с «Вятавтодором», - написала Албегова в Telegram. - Стоимость работ - 335 миллионов рублей, из них 95% - федеральные средства. Окончание работ - 1 ноября 2024.

Поскольку свалка расположена в водоохраной зоне, ее планируют целиком вывезти на действующий мусорный полигон. Далее сюда завезут плодородную почву и начнут озеленение.