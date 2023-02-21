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НовостиЭкономика21 февраля 2023 8:48

Кировская и Гомельская области расписали план сотрудничества до 2026-го

Беларусь - № 1 в списке зарубежных импортеров продукции вятских предприятий
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Белорусская делегация сейчас работает в Кирове. Фото: kirovreg.ru

Белорусская делегация сейчас работает в Кирове. Фото: kirovreg.ru

Подписан протокол мероприятий до 2026 года к соглашению о сотрудничестве Кировской (Россия) и Гомельской (Беларусь) областей. Главы регионов Александр Соколов и Иван Крупко подписали документ вчера, 20 февраля, в Москве.

Беларусь занимает 1-е место во внешнеторговом обороте Кировской области: 36% всего вятского экспорта идет в эту страну. Это станки, древесина, электротехника, чермет, оружие и обувь от 40 наших предприятий. По новому документу предлагают углублять связи двух регионов в промышленной кооперации и социалке, сельском хозяйстве и строительстве, леспроме, подготовке кадров.

По данным правительства Кировской области, на текущей неделе белорусская делегация работает на Вятке: посещает местные производства и готовится к подписанию очередных соглашений о сотрудничестве.