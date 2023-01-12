Кировская область сможет поставлять древесину автомобилями в Казахстан и Белоруссию

После вступления в силу постановления Правительства РФ экспортеры смогут вывозить древесину грузовиками. Фото: Олег УКЛАДОВ

Экспортеры из Кировской области смогут поставлять лес в Казахстан и Белоруссию грузовиками. Как сообщает правительство региона, это стало возможным после выхода постановления Правительства России от 30 декабря 2022 года, которое вступит в силу в конце января.

Ранее из-за введения санкций логистика древесины был затруднена. Экспортеры не могли вывозить продукцию автомобилями в ближнее зарубежье и транзитом - в третьи страны. К слову, для Кировской области этот вопрос очень важен, поскольку треть структуры экспорта региона - это именно поставка лесоматериалов.

Вывоз древесины будет осуществляться на российско-казахстанской границе через три автомобильных пункта пропуска, и еще через один - на границе России и Белоруссии. По железной дороге товар пройдет через все пункты пропуска на границе с ЕАЭС. Как добавили в пресс-службе правительства области, грузовиками можно будет вывозить необработанные лесоматериалы, бревна, шпалы и доски.