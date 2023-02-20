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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:59

Катки в Кирове планируют заливать до 15 марта

Покрытия чистят и обновляют по мере необходимости
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Вход на общегородские катки остается бесплатным

Вход на общегородские катки остается бесплатным

Фото: Михаил ФРОЛОВ

При благоприятных погодных условиях общегородские катки будут работать до 15 марта. Об этом рассказали в администрации города Кирова.

Сейчас ледовое покрытие всех площадок выравнивают и заливают по мере необходимости. Так, в Гагаринском парке работы велись в ночь на воскресенье, а в Кочуровском парке лед чистили вечером в субботу.

- В случае технических работ доступ для посетителей на катки временно ограничивают, - отмечают в мэрии. - Для того, чтобы вода замерзла, необходимо время. Как правило, после заливки лед еще и шлифуют.

К слову, на катке в парке ЛПК оборудовали небольшую раздевалку. Вход на все общегородские катки бесплатный.