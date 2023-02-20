Катки в Кирове планируют заливать до 15 марта

Вход на общегородские катки остается бесплатным Фото: Михаил ФРОЛОВ

При благоприятных погодных условиях общегородские катки будут работать до 15 марта. Об этом рассказали в администрации города Кирова.

Сейчас ледовое покрытие всех площадок выравнивают и заливают по мере необходимости. Так, в Гагаринском парке работы велись в ночь на воскресенье, а в Кочуровском парке лед чистили вечером в субботу.

- В случае технических работ доступ для посетителей на катки временно ограничивают, - отмечают в мэрии. - Для того, чтобы вода замерзла, необходимо время. Как правило, после заливки лед еще и шлифуют.

К слову, на катке в парке ЛПК оборудовали небольшую раздевалку. Вход на все общегородские катки бесплатный.