В Кирове на Московской столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие

В Кирове столкнулись три автомобиля. Фото: ГИБДД Кировской области

В субботу, 11 февраля, в Кирове произошла авария с пострадавшими. На улице Московской столкнулись три автомобиля.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП зафиксировали в 12.15. Участниками аварии стали ВАЗ-2107, «Мазда» и «Киа». В происшествии пострадала 51-летняя женщина. Одна находилась на пассажирском кресле автомобиля ВАЗ.

Авария произошла на улице Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

Сейчас по факту ДТП организована проверка. Напомним, что в выходные в Слободском районе пять человек пострадали при столкновении двух иномарок.