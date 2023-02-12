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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 14:43

В Кировской области в ДТП на федеральной трассе пострадали пять человек

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, около 17 часов. На 638 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Рено». В результате пострадали пять человек. Степень тяжести полученных ими травм не уточняется. Однако известно, что на место происшествия выезжала «скорая помощь».

По факту аварии проводится проверка. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются.