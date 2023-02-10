В Кирове прогнозируют 25-градусные морозы в середине февраля

Морозы ожидаются в областном центре после 17 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове прогнозируют похолодание в середине месяца. По данным метеорологического сервиса gismeteo.ru, морозы ожидаются в областном центре после 17 февраля.

Так, в дневное время суток температура воздуха будет держаться на уровне -7 градусов. Ночами столбик термометра может опускаться до -22..-25. Очередное потепление со снегопадом обещают в понедельник, 20 февраля.

Напомним, что подробнее о прогнозе в последний месяц зимы в Кировской области рассказали метеорологи-любители. Так, в регионе ожидаются температурные качели и активная циклоническая деятельность.