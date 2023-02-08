Прогноз погоды на февраль 2023 в Кирове: температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы

В Кировской области в феврале прогнозируют активную циклоническую деятельность и температурные качели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области февраль 2023 года ожидается умеренно теплым. Подробнее о прогнозе в последний месяц зимы рассказали метеорологи-любители.

ПОТЕПЛЕНИЕ СМЕНИТСЯ АРКТИЧЕСКИМ ВТОРЖЕНИЕМ

Температура воздуха в регионе будет составлять на 3-4 градуса выше нормы. Более того, ожидается, что февраль окажется самым теплым месяцем текущей зимы. Столбик термометра в среднем будет держаться на отметке -7. Количество осадков ожидается в пределах привычных значений.

При этом теплая погода будет периодически сменяться арктическими вторжениями. Так, на смену комфортным температурам в начале месяца в областной центр уже пришло похолодание. По данным Gismeteo.ru, в ночь с 6 на 7 февраля в городе зафиксировали -21 градус. В сообществе «Любительская метеорология в Кирове» отметили, что понижение температуры связано с тем, что во второй пятидневке месяца заток тепла с юго-запада прекратился и показатели вернулись к климатической норме.

В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПРОГНОЗИРУЮТ -1 ГРАДУС

Солнечную и морозную погоду в Кирове вновь сменит потепление и осадки. Температура воздуха с 8 по 15 февраля днем будет держаться на уровне -3…-7 градусов. Ночами столбик термометра будет опускаться до -5…-8.

Однако кировчан предупредили об очередных колебаниях температуры воздуха. Так, метеорологические сервисы обещают морозную погоду с 15 по 17 февраля и с 21 по 23 февраля.

Затем в Кирове ожидается до -1 градуса в дневное время и до -3…-5 ночью. Кроме того, в третьей декаде февраля в Кировской области прогнозируют активную циклоническую деятельность и избыток осадков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Аномально холодным последний месяц зимы выдался в 2006, 2007, 2011 и 2012 годах. Кроме того, самым студеным за последние 10 лет февраль оказался в 2021 году, когда температура воздуха держалась на 6-8 градусов холоднее нормы.

Аномально теплым и напоминающим весну февраль оказался в 2002, 2008, 2015, 2016, 2020 и 2022 годах. Так, в прошлом году в течение месяца столбик термометра в среднем был на 6-8 градусов выше привычных значений.