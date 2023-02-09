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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:43

В Кирове определили застройщика территории в районе улицы 4-й Пятилетки

На участке появятся восьмиэтажные дома, детсад, спортивные и рекреационные зоны
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке предполагается среднеэтажная жилая застройка.

На участке предполагается среднеэтажная жилая застройка.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Кирове определили застройщика земельного участка в районе улицы 4-й Пятилетки. Об этом сообщает горадминистрация.

Проект предполагает собой строительство восьмиэтажных домов с встроенно-пристроенными двухэтажными секциями нежилого назначения, где расположатся коммерческие и социальные объекты. На территории также возведут детсад, построят внутриквартальные проезды. На участке проведут благоустройство и озеленение и создадут спортивные и рекреационные зоны.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове за январь цена квадратного метра во вторичном жилье повысилась на 1,8%. Подробнее об этом можно прочитать здесь.