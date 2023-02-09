Киров возглавил топ городов по подорожанию вторичного жилья за январь

В целом цена квартиры на вторичном рынке в Кирове выросла за месяц на 1,5%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове за январь вторичное жилье подорожало на 1,5%. Такие данные приводят эксперты портала «Мир квартир».

По результатам исследования, сейчас вторичное жилье в нашем городе стоит в среднем 3,8 миллиона рублей. Цена одного квадратного метра составляет 78904 рубля. За январь в Кирове квадратный метр подорожал на 1,8%, а стоимость всей квартиры повысилась на 1,5%.

Эксперты отмечают, что наш областной центр возглавил топ городов, где зафиксировали рост цен на квадратный метр вторичной недвижимости. В среднем по всем городам за январь он подорожал на 0,3%. Стоимость жилья в среднем по стране за месяц выросла на 0,6%.