В Кировской области мужчина получил 2,5 лет колонии за ДТП с тремя погибшими

Авария произошла в августе 2022 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области осудили мужчину, по чьей вине в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 9 августа 2022 года. 37-летний водитель «Ниссана» ехал по федеральной трассе. На 484 км он уснул за рулем, в результате чего его машина врезалась во встречный «Фольксваген». В ДТП погибли три человека: тесть и восьмилетний сын мужчины, а также пассажирка другого авто - супруга водителя «Фольксвагена».

После случившегося подсудимый признал свою вину в совершенном и возместил моральную компенсацию семье погибшей женщины - миллион рублей.

С учетом всех обстоятельств суд назначил наказание: два с половиной года колонии-поселения. Кроме того, еще два года виновник не сможет сесть за руль.