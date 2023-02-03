В Кирове иномарка сбила 12-летнего мальчика

Авария произошла на улице Тимирязева. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили 12-летнего мальчика. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 февраля в 18.35. У дома №7/1 по улице Тимирязева «Рено» наехал на 12-летнего мальчика. Скорее всего, тот переходил дорогу. В результате ребенок получил травмы, насколько серьезные - неизвестно. 60-летний водитель не пострадал.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

Ранее мы сообщали о массовом ДТП с четырьмя грузовиками, в котором пострадал один человек. Спасателям пришлось доставать мужчину из кабины автомобиля. Подробности можно узнать здесь.