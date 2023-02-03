В Кировской области столкнулись четыре грузовика: пострадавшего из машины доставали спасатели

Спасатели достали пострадавшего из покореженной машины с помощью специального инструмента. Фото: ГУ МЧС по Кировской области
В Кировской области на федеральной трассе произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками. В результате ДТП пострадал один человек: его буквально заклинило в машине. Извлекать мужчину пришлось спасателям.
ПОСТРАДАВШИЙ НЕ СМОГ САМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ МАШИНЫ
Авария произошла в пятницу, 3 февраля, в 10.30. На 445 км федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись сразу четыре фуры: «Ивеко», «Скания», «ДАФ», «КАМАЗ». Предварительных причин происшествия на данный момент нет. В ДТП пострадал только один человек - судя по всему, водитель одного из грузовиков. Выбраться из автомобиля самостоятельно он не смог, и пришлось обращаться к специалистам.
Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, сообщение об аварии поступило к ним в 11.10. На место происшествия выдвинулись сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Сотрудникам удалось деблокировать мужчину из кабины грузовика с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшего, но живого, его передали врачам.
Стоит отметить, что для ликвидации происшествий ДТП привлекались пять человек и две единицы техники.
В областном ГУ МЧС также отметили, что груз пострадавших автомобилей не представляет угрозу для экологии.
На место аварии прибыли сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Фото: ГУ МЧС по Кировской области
ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ ОГРАНИЧЕНО
По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобилистов предупреждают: движение по участку трассы, где произошло столкновение, ограничено. Для водителей организован объезд через пгт Свеча на расстоянии 3,5 км от места аварии. Госавтоинспекция рекомендует заранее продумывать маршрут движения.
Движение по участку трассы, где произошла авария, временно ограничено. Фото: ГУ МЧС по Кировской области