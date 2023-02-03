В Кировской области столкнулись четыре грузовика: пострадавшего из машины доставали спасатели

Спасатели достали пострадавшего из покореженной машины с помощью специального инструмента. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области на федеральной трассе произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками. В результате ДТП пострадал один человек: его буквально заклинило в машине. Извлекать мужчину пришлось спасателям.

ПОСТРАДАВШИЙ НЕ СМОГ САМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ МАШИНЫ

Авария произошла в пятницу, 3 февраля, в 10.30. На 445 км федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись сразу четыре фуры: «Ивеко», «Скания», «ДАФ», «КАМАЗ». Предварительных причин происшествия на данный момент нет. В ДТП пострадал только один человек - судя по всему, водитель одного из грузовиков. Выбраться из автомобиля самостоятельно он не смог, и пришлось обращаться к специалистам.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, сообщение об аварии поступило к ним в 11.10. На место происшествия выдвинулись сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Сотрудникам удалось деблокировать мужчину из кабины грузовика с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшего, но живого, его передали врачам.

Стоит отметить, что для ликвидации происшествий ДТП привлекались пять человек и две единицы техники.

В областном ГУ МЧС также отметили, что груз пострадавших автомобилей не представляет угрозу для экологии.

На место аварии прибыли сотрудники 53-й пожарно-спасательной части. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ ОГРАНИЧЕНО

По факту ДТП начата проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Автомобилистов предупреждают: движение по участку трассы, где произошло столкновение, ограничено. Для водителей организован объезд через пгт Свеча на расстоянии 3,5 км от места аварии. Госавтоинспекция рекомендует заранее продумывать маршрут движения.