В Свечинском районе на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Свечинском районе столкнулись четыре грузовика. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 февраля в 10.30. На 445 км федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись сразу четыре фуры: «Ивеко», «Скания», «ДАФ», «КАМАЗ». По предварительным данным, пострадал только один человек. Потребовалась ли ему госпитализация, не уточняется.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все причины и условия ДТП устанавливаются.

- Движение по трассе на данном участке ограничено. Предусмотрен объезд через пгт. Свеча. Автомобилистам необходимо продумывать маршрут движения, выбирая пути объезда, - предупреждает ведомство.