Житель ЗАТО Первомайского больше года избивал сожительницу и ее сына

На парня завели уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24-летний житель закрытого административно-территориального образования Первомайский в скором времени может оказаться на скамье подсудимых. Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, молодого человека обвиняют в истязании сожительницы и ее ребенка.

Как выяснилось, парень уже долгое время злоупотребляет спиртным. Будучи под градусом, он нередко поднимал руку на свою 36-летнюю сожительницу и ее 12-летнего сына. Такие инциденты систематически повторялись с декабря 2021 по январь 2023 года.

Сейчас следователи продолжают выяснять детали произошедшего. На молодого человека завели уголовное дело.

К сожалению, подобные инциденты не редкость в нашем регионе. Так, 42-летнего жителя Уржумского района в конце января осудили за истязание сына.