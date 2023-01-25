В Кировской области вынесли приговор отцу, избивавшему своего ребенка

Отец неоднократно бил своего 8-летнегосына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Уржумского района судили за избиение ребенка. В СУ СКР по Кировской области поделились подробностями дела.

Суд установил, что в 2022 году, с февраля по сентябрь, 42-летний мужчина неоднократно избивал своего ребенка. Он наносил 8-летнему сыну множественные побои и тяжелые психологические травмы. Виновника поместили под стражу.

В содеянном горе-отец признался и раскаялся. Мужчине вынесен приговор по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Наказание - лишение свободы на 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком 3 года.