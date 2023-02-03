В Кирове движение по улице Труда ограничат до одной полосы

Движение ограничат на участке в районе дома №39 по улице Труда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове улицу Труда временно заузят до одной полосы. Подробности сообщили в ПАО «Т Плюс».

С 6 по 20 февраля движение по Труда в районе дома №39 будет ограничено до одной полосы. Как сообщает организация, на тепловых сетях проведут ремонтные работы. Автомобилистов просят учитывать информацию при построении маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что по Хлебозаводскому проезду временно ограничат движение - также по причине ремонта тепловых сетей. Подробности можно узнать здесь.