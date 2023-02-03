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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:02

В Кирове движение по улице Труда ограничат до одной полосы

Временные меры примут из-за ремонта теплосетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение ограничат на участке в районе дома №39 по улице Труда.

Движение ограничат на участке в районе дома №39 по улице Труда.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове улицу Труда временно заузят до одной полосы. Подробности сообщили в ПАО «Т Плюс».

С 6 по 20 февраля движение по Труда в районе дома №39 будет ограничено до одной полосы. Как сообщает организация, на тепловых сетях проведут ремонтные работы. Автомобилистов просят учитывать информацию при построении маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что по Хлебозаводскому проезду временно ограничат движение - также по причине ремонта тепловых сетей. Подробности можно узнать здесь.