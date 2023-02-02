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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:59

В Кирове на две недели перекроют движение транспорта по Хлебозаводскому проезду

С 6 февраля на участке начнется ремонт тепловых сетей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Объехать участок можно по Октябрьскому проспекту

Объехать участок можно по Октябрьскому проспекту

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно ограничат движение транспорта по Хлебозаводскому проезду. Как сообщили в кировском филиале «Т Плюс», на участке проведут ремонт тепловых сетей.

В связи с этим полностью окажется перекрыт проезд для автомобилей между улицей Московской и въездом к медсанчасти УМВД. Ограничения будут действовать с 6 по 22 февраля.

Водителей просят учитывать информацию при выборе маршрута. Объехать участок можно по Октябрьскому проспекту.