В Кирове на две недели перекроют движение транспорта по Хлебозаводскому проезду

Объехать участок можно по Октябрьскому проспекту Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно ограничат движение транспорта по Хлебозаводскому проезду. Как сообщили в кировском филиале «Т Плюс», на участке проведут ремонт тепловых сетей.

В связи с этим полностью окажется перекрыт проезд для автомобилей между улицей Московской и въездом к медсанчасти УМВД. Ограничения будут действовать с 6 по 22 февраля.

Водителей просят учитывать информацию при выборе маршрута. Объехать участок можно по Октябрьскому проспекту.