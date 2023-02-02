В Кировской области повысили минимальный размер взноса на капремонт

В 2023 году жители региона будут платить за капремонт по 9 рублей за квадратный метр в месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области подняли размер минимального взноса на капремонт. Соответствующее постановление появилось на портале правительства региона.

Согласно документу, в 2023 году минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Кировской области составит 9 рублей на один квадратный метр в месяц. В 2022 году плата составляла 8,3 рубля в месяц.

В постановлении также указан размер взносов на 2024 год. Он будет составлять 9,8 рубля за квадратный метр.

Ознакомиться с постановлением можно здесь.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области капремонт идет в 825 домах. Подробности можно узнать по этой ссылке.