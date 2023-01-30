Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 14:33

В Талице построят дом культуры за четыре миллиона

Договор о предоставлении субсидии уже подписан
Артем ЗАМЯТИН
На строительство дома культуры выделят больше четырех миллионов рублей.

На строительство дома культуры выделят больше четырех миллионов рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

В селе Талица Фаленского района появится новый дом культуры. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания в правительстве Кировской области.

Как сообщил министр культуры Даниил Дворцов, Фаленскому муниципальному округу выделят 4,2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на разработку проектно-сметной документации по новому объекту. Также 20 января 2023 года было подписано соглашение о предоставлении муниципалитету субсидии.

Напомним, что в 2023 году запланирован ремонт дома культуры в поселке Речной Куменского района.