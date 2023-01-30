В Талице построят дом культуры за четыре миллиона

На строительство дома культуры выделят больше четырех миллионов рублей.
Фото: Даниил ОПАРИН
В селе Талица Фаленского района появится новый дом культуры. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания в правительстве Кировской области.
Как сообщил министр культуры Даниил Дворцов, Фаленскому муниципальному округу выделят 4,2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на разработку проектно-сметной документации по новому объекту. Также 20 января 2023 года было подписано соглашение о предоставлении муниципалитету субсидии.
Напомним, что в 2023 году запланирован ремонт дома культуры в поселке Речной Куменского района.