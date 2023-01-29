Дни Кировской области пройдут в Москве летом 2023 года

Мероприятия пройдут на центральных площадках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве состоятся Дни Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет на ВДНХ летом 2023 года. В его рамках на центральных площадках будут работать фотовыставки с видами области. Кроме того, запланирована встреча кировских и московских туроператоров для обмена опытом, разработки новых маршрутов и проектов. Творческие коллективы продемонстрируют свое мастерство жителям и гостям столицы.

Ранее мы также сообщали, что до юбилея Кирова остается ровно 500 дней. К этой дате в регионе запланирован ряд событий и мероприятий. Подробнее - здесь.