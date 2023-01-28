Жителям микрорайона Зиновы придется еще год ждать ремонта тротуаров

На 400-метровом участке дороги нет ни тротуаров, ни освещения. ФОТО: кировское отделение Народного фронта

В микрорайоне Зиновы люди вынуждены ежедневно ходить по улице Агрономической, рискуя попасть под колеса автомобилей. Хуже всего то, что прямо по проезжей части вынуждены передвигаться дети: через улицу проходит путь до школы № 11 и детсада № 8.

Ранее мы уже писали о проблеме жителей микрорайона. Они, не сумев добиться реакции властей, обратились за помощью в ОНФ. Активисты выяснили, что на 400-метровом участке дороги нет ни тротуаров, ни освещения.

Зимой ситуация ухудшилась: в микрорайоне почти не вывозили снег. В результате дорога, которую пешеходы вынуждены использовать как тротуар, еще и сузилась.

После вмешательства ОНФ снег с улицы все-таки убрали. Но на этом все: ни ремонта тротуара, ни установки освещения на участке ближайший год не предвидится.

На запрос активистов пришел ответ, что пешеходную зону на улице Агрономической оборудуют лишь в 2024-2025 годах.