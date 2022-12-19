В Кирове жителям микрорайона Зиновы приходится добираться до школы и детского сада по проезжей части

На 400-метровом участке улицы Агрономической нет тротуаров. Фото: ОНФ Кировской области

Жителям микрорайона Зиновы в Кирове приходится добираться до школы №11 и детского сада №8 прямо по проезжей части. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, на 400-метровом участке улицы Агрономической нет тротуаров.

Речь идет о дороге от улицы Широтной до Современной. По словам кировчан, сейчас там образовалась наледь, и пешеходы могут угодить под колеса автомобилей. При этом движение транспорта на улице довольно оживленное, а освещения на этом участке нет.

Активисты уточнили, что согласно проекту планировки на Агрономической должна была появиться дорога с тротуарами. Однако по каким-то причинам об «улице позабыли».

В результате общественники обратились в администрацию города и областную прокуратуру по факту отсутствия безопасных условий для передвижения пешеходов. Сейчас на участке требуются экстренные меры по расширению проезжей части - из-за снежных валов она сузилась.