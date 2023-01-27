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НовостиОбщество27 января 2023 10:50

В 2022 году в ДТП с пьяными водителями погибли 43 кировчанина

За последние 12 месяцев автоинспекторы поймали на дорогах региона свыше 3 тысяч нетрезвых водителей
Артем ЗАМЯТИН
Жителей города Кирова просят сообщать в дежурную часть о замеченных нарушениях.

Жителей города Кирова просят сообщать в дежурную часть о замеченных нарушениях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошлый год инспекторы задержали на дорогах нашего региона 3718 нетрезвых водителей. Такими данными поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

По словам специалистов, пьяные автолюбители - одна из самых частых причин ДТП. К сожалению, нередко это приводит к травмам или даже гибели участников аварий. Только за минувшие 12 месяцев в таких ДТП пострадали 282 человека и погибли 43 кировчанина.

Напомним, что за «пьяную» езду нарушителям грозит лишение водительских прав и штраф. За повторный инцидент предусмотрено уголовное наказание.

Сотрудники Госавтоинспекции просят не оставаться в стороне и сообщать в дежурную часть об автомобилях, которыми предположительно управляют нетрезвые люди. Сделать это можно по телефонам: 02, 102, 112, 588-888.

Ранее мы рассказывали о том, что 27,28 и 29 января пройдут «сплошные проверки» кировских водителей.