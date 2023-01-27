В Кирове три дня будут проходить «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в выходные дни пройдут традиционные «сплошные проверки». Как информирует областная Госавтоинспекция, пьяных водителей будут ловить на протяжении трех дней - 27, 28 и 29 января.

Мероприятие пройдет в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах. Автоинспекторы будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках. Патрулировать будут также въезды и выезды из областного центра, а также пригородные зоны. Помогать правоохранителям будут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Кировчанам напоминают: пьяное вождение грозит лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уголовная ответственность.