В Кирове отремонтируют памятник Халтурину и обелиск погибшим за Советскую власть

Сроки проведения работ пока неизвестны. Фото: vk.com/public178853866

В Кирове отремонтируют несколько памятников. Подробности сообщили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия.

Так, 26 января ведомство согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению двух ОКН. Первый - «Обелиск борцам за Советскую власть», расположенный в Кирове на перекрестке улиц Московской и Казанской. Второй - памятник Степану Халтурину, который находится в сквере на Казанской. Сроки проведения работ на данный момент не уточняются. Скорее всего, ремонт пройдет в рамках подготовки к 650-летию Кирова.

Напомним, ранее мы писали, что к юбилею областного центра восстановят 35 объектов культурного наследия - в том числе памятники. На работы потратят 430 миллионов рублей.