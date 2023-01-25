На 57% больше нарушений на ж/д переездах совершили кировские водители в 2022 году

41 раз кировчане нарушили правила проезда железных дорог. ФОТО: Кировский регион ГЖД

За 2022 год водители 41 раз нарушили правила пересечения железнодорожных переездов в Кировской области. Это на 57% больше, чем было в 2021-м. Статистикой поделились в Кировском регионе ГЖД.

Самые частые нарушения - проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку» в зоне переезда и обгон. Железнодорожники призывают кировских автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, полторы недели назад в Верхнекамском районе грузовой поезд сбил «Ладу Калину». Одна из пассажирок авто скончалась.