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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:41

На 57% больше нарушений на ж/д переездах совершили кировские водители в 2022 году

Самые частые нарушения - проезд на красный сигнал светофора и обгоны по «встречке» в зоне переездов.
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
41 раз кировчане нарушили правила проезда железных дорог. ФОТО: Кировский регион ГЖД

41 раз кировчане нарушили правила проезда железных дорог. ФОТО: Кировский регион ГЖД

За 2022 год водители 41 раз нарушили правила пересечения железнодорожных переездов в Кировской области. Это на 57% больше, чем было в 2021-м. Статистикой поделились в Кировском регионе ГЖД.

Самые частые нарушения - проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку» в зоне переезда и обгон. Железнодорожники призывают кировских автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, полторы недели назад в Верхнекамском районе грузовой поезд сбил «Ладу Калину». Одна из пассажирок авто скончалась.