В Кировской области в ДТП с грузовым поездом погибла женщина

Двоих пострадавших пришлось доставать из покореженной машины с помощью специального инструмента. Фото: Кировская областная пожарно-спасательная служба

В Кировской области произошло столкновение машины и грузового поезда. ДТП оказалось смертельным: к сожалению, погиб один человек – пассажирка легковушки.

По информации областной Госавтоинспекции, авария случилась 13 января в 12.30 в Верхнекамском районе. На 25 км трассы «Кирс - Рудничный - Лойно» автомобиль «Лада Калина» выехал на железнодорожный переезд, где его сбил тепловоз грузового поезда.

В машине находились четверо человек: водитель и трое пассажиров. По данным Кировской областной пожарно-спасательной службы, двое человек самостоятельно покинули автомобиль до приезда спасателей. Еще двоих пришлось доставать из покореженной после удара машины.

- На место для деблокировки пострадавших были направлены спасатели пожарной части №62 (пгт. Рудничный) КОПСС. В результате ДТП легковой автомобиль был искорежен, двери одной стороны машины были деформированы. Двоих пострадавших деблокировали из машины с использованием специального инструмента и передали для оказания помощи медикам, - рассказали в пожарно-спасательной службе.

Авария произошла в Верхнекамском районе на дороге из Кирса. Фото: Кировская областная пожарно-спасательная служба

Кировская транспортная прокуратура также сообщает, что двоих пассажиров направили в ЦРБ. По данным областной ГИБДД, одна из пострадавших, женщина, скончалась от полученных травм.

По факту происшествия проводится проверка. На место аварии выехали кировский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа ОМВД России по Верхнекамскому району. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.