В Верхнекамском районе столкнулись поезд и легковушка: один человек погиб

Машина выехала на железнодорожный переезд, где и столкнулась с локомотивом. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области столкнулись локомотив и легковушка. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 января в 12.30 в Верхнекамском районе. По информации ведомства, на 25 км трассы «Кирс - Рудничный - Лойно» автомобиль «Лада Калина» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом грузового поезда. В результате одна пассажирка легковушки скончалась от полученных травм. Еще два человека, сидевших в машине, а также водитель, получили травмы. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, двух пострадавших пассажиров направили в ЦРБ.

По факту произошедшего проводится проверка. Все причины и условия совершения аварии выясняются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.