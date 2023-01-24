В Кировской области за 2022 год зарегистрировали более 7 тысяч браков

Самым популярным возрастов для молодоженов стал 25 лет у мужчин и 24 у девушек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году 7540 пар зарегистрировали свои браки в нашем регионе. Такой статистикой поделились в министерстве юстиции Кировской области.

Самым популярным возрастом среди молодоженов оказались: мужчины- 25 лет, девушки 24 - года.

Самыми молодыми: мужчины - 17 лет, девушки -1 6 лет.

Самыми пожилыми: мужчины - 89 лет, женщины - 77 лет.

Напомним, что недавно в ведомстве поделились данными о необычных именах, которые кировчане дали своим детям.