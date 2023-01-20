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НовостиОбщество20 января 2023 12:04

Кировчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду

Процент при такой операции не взымается
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новый введенный способ оплаты - лишь дополнительный, а не единственный.

Новый введенный способ оплаты - лишь дополнительный, а не единственный.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане смогут оплатить поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. Об этом стало известно на заседании Гордумы.

Вопрос о внедрении такого способа оплаты поднимался на предыдущем заседании комиссии Гордумы. Он будет популярен, по мнению мэрии, у студентов и школьников, которые обычно расплачиваются за проезд с помощью системы быстрых платежей. Ввести такой способ оплаты есть возможность у всех перевозчиков.

В итоге депутаты поддержали инициативу. Стоит отметить, что это будет не единственный способ заплатить за проезд - это просто еще одна добавленная возможность. Процент при этой операции не взымается.