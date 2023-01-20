Кировчане смогут оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду

Новый введенный способ оплаты - лишь дополнительный, а не единственный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане смогут оплатить поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. Об этом стало известно на заседании Гордумы.

Вопрос о внедрении такого способа оплаты поднимался на предыдущем заседании комиссии Гордумы. Он будет популярен, по мнению мэрии, у студентов и школьников, которые обычно расплачиваются за проезд с помощью системы быстрых платежей. Ввести такой способ оплаты есть возможность у всех перевозчиков.

В итоге депутаты поддержали инициативу. Стоит отметить, что это будет не единственный способ заплатить за проезд - это просто еще одна добавленная возможность. Процент при этой операции не взымается.