В Кирове планируют ввести оплату проезда в общественном транспорте по QR-коду

Способ оплаты проезда по QR-коду будет экономить билетную ленту и позволит сохранять историю поездок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове собираются ввести новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности сообщили в администрации города.

Так, поездку можно будет оплатить с помощью QR-кода с использованием системы СБП. Вопрос обсудили на заседании комиссии Гордумы. По пояснению замначальника департамента городского хозяйства Артем Драчков, возможность ввести такой способ оплаты имеется у всех перевозчиков.

По его докладу, 52% пассажиров пользуются банковскими картами, 30-38% - наличными деньгами. Остальная часть расплачивается с помощью транспортных карт. Услуга, скорее всего, будет востребована в основном у студентов и школьников, которые обычно платят за поездку с помощью СБП. Стоит отметить, что этот способ достаточно удобен в плане экономии билетной ленты, а также позволяет сохранять историю поездок.