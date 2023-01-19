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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:15

В Пижанском районе осудят виновника смертельной аварии, сбившего группу школьников

Расследование уголовного дела завершено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодого человека вскоре ждет суд.

Молодого человека вскоре ждет суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области будут судить 28-летнего жителя Пижанского района, виновного в гибели 14-летней девочки. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, вечером 31 октября произошла смертельная авария. Молодой человек ехал по трассе «Киров - Советск - Яранск». При попытке обогнать грузовик справа он сбил группу школьников-пешеходов. В результате 14-летняя девочка погибла на месте. Позже установили, что водитель был пьян, а также не имел водительских прав.

Молодого человека обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину в случившемся он признал. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд вместе с заключением прокуратуры.