В Кировской области пьяный водитель сбил группу школьников: 14-летняя девочка погибла на месте

Авария произошла в 20 часов 30 минут на 172 километре автодороги «Киров - Советск - Яранск». Фото: УГИБДД по Кировской области

В Кировской области водитель «семерки» на скорости въехал в группу школьников. Под колесами автомобиля погибла 14-летняя девочка, 13-летний мальчик получил травмы и сейчас находится в больнице.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Трагедия произошла в Пижанском районе в темное время суток 31 октября. Как уточнили сотрудники региональной ГИБДД, лихач решил обогнать грузовой автомобиль справа и выехал на обочину. В этот момент по участку шла группа школьников. В результате водитель «буквально въехал на скорости в четырех ребят». Затем «семерка» влетела в попутный «Мерседес» и съехала в кювет.

Водителя задержали, сейчас он дает показания. По предварительной информации, 28-летний молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Водительского удостоверения у него также не было.

В региональном Следкоме уточнили, что сейчас в отношении молодого человека решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, следователи добавили, что водитель пытался покинуть место ДТП.

Во вторник, 1 ноября, в УМВД по Кировской области сообщили, что в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Водитель пытался покинуть место ДТП. Фото: Следком Кировской области

СЕМЬЕ ПОГИБШЕЙ ОКАЖУТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Трагедию также прокомментировал глава региона Александр Соколов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. На своей странице в соцсетях он также пообещал оказать семье финансовую помощь. Кроме того, Александр Соколов призвал усилить работу по безопасности на дорогах области, особенно в вечернее время.

- Нужны массовые проверки состояния водителей за рулем, наличия водительских прав и документов, исправности транспортных средств, - сообщил глава региона на странице в соцсетях. - Во всех городах и районах нужно провести комиссии по безопасности дорожного движения - определить комплекс мер для борьбы с нарушителями. Нашим детям также нужно напомнить о безопасности на дорогах. Уверен, в этом меня поддержат педагоги региона. А родители еще раз поговорят со своими детьми о правилах поведения на дорогах.

Губернатор также отметил, что пострадавший школьник сейчас находится в Пижанской ЦРБ. Мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь, лечение ребенка держит на контроле областной Минздрав.

Напомним, что в Малмыжском районе Кировской области в ДТП погиб 5-летний ребенок. Мама с мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу в вечернее время.