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Происшествия7 декабря 2021 8:01

В Малмыжском районе насмерть сбили пятилетнего мальчика

Женщина, которая шла с ребенком, получила травмы в результате наезда, но выжила
Анастасия Калашникова
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Женщина с мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

Женщина с мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

В Малмыжском районе сбили женщину и пятилетнего ребенка. Мальчик погиб. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 6 декабря в 16.11 на 291 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». 45-летняя женщина с пятилетним мальчиком переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила «четырка». В результате столкновения женщина пострадала, но выжила. Ребенок, к сожалению, погиб. Видимо, скорость была слишком высокой.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 27-летней девушке, сидевшей за рулем отечественной легковушки, грозит до пяти лет лишения свободы максимум.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.