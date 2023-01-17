В Советске 65-летняя женщина погибла из-за короткого замыкания

Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советске пожар унес жизнь женщины. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия случилась 16 января. Огонь вспыхнул в одной из квартир в Советске. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 65-летней женщины. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

По факту случившегося начали доследственную проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы сообщали, что за два выходных дня в Кировской области произошло три смертельных пожара.