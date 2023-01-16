В Кировской области за минувшие выходные произошло три смертельных пожара

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СКР по Кировской области

За минувшие выходные в Кировской области пожары унесли жизни трех человек. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

14 января пожар случился в одном из домов поселка Фаленки. В результате погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

15 января вспыхнул один из домов в селе Русское. На месте происшествия нашли тело 56-летнего мужчины. Трагедия случилась, предварительно, из-за неправильного устройства и неисправности отопительной печи.

Еще один пожар 15 января произошел в одной из квартир поселка Оричи. Предположительно - из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате погиб 54-летний мужчина.

По всем происшествиям проводятся доследственные проверки. Все обстоятельства трагедий устанавливаются.

Жителей региона просят уделять больше внимания пожарной безопасности.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.