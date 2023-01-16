Кировчане продолжают жаловаться на качество уборки снега

После жалоб кировчан в работу подрядчиков внесли коррективы. ФОТО: администрация Кирова

Жители Кирова продолжают заваливать местную администрацию жалобами на качество уборки снега. Многие недовольны тем, что после спецтехники на дорогах остаются снежные валы, из-за чего магистрали сужаются.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе города. По словам сити-менеджера Вячеслава Симакова, подрядчики работают изо всех сих, выводя на дороги максимальное количество техники. К сожалению, зачастую ее просто недостаточно.

Чиновник отметил, что все жалобы горожан обрабатываются, после чего в работу подрядчиков вносят коррективы.

Добавим, что дорожники также дают обратную связь, жалуясь на припаркованный на обочинах транспорт. Напомним, что на участках, где проводятся работы, нельзя оставлять автомобили - это мешает проезду спецтехники и затрудняет уборку снега.

С графиком вывоза снега на ближайшие дни можно ознакомиться в нашем материале.