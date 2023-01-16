В Кирове 16-17 января вывезут снег с 21 участка

В ночь с 16 на 17 января снег вывезут с улиц Комсомольской, Ивана Попова, Щорса и других. Фото: Ксения Высотина

Мэрия Кирова составила список участков, откуда будут вывозить снег 16-17 января. Техника будет работать на следующих участках:

- Ленина от Красноармейской до Современной;

- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;

- Сурикова от Воровского до Калинина;

- Октябрьский проспект от Воровского до Московской;

- Ивана Попова от слободы Столбики до п/п;

- Щорса от Красина до Ульяновской;

- Чапаева от Комсомольской до Красина;

- Нововятский район: Советская от ДЭП-6 до дома №50 по Советской;

- Радужный: проезд между Мира и Конституции;

- Спасская - вывоз куч;

- Московская от мемориала «Вечный огонь» до Ленина;

- Водопроводная;

- Павла Корчагина (продолжение);

- Баумана (мост);

- вывоз куч с перекрестков Орловской и Володарского, Орловской и Свободы;

- Циолковского (одна сторона);

- Свердлова;

- Ломоносова;

- Возрождения;

- Гайдара.

Водителей просят не парковаться в зонах уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 19.00 до 07.00.