В Кирове 16-17 января вывезут снег с 21 участка

В ночь с 16 на 17 января снег вывезут с улиц Комсомольской, Ивана Попова, Щорса и других.
Фото: Ксения Высотина
Мэрия Кирова составила список участков, откуда будут вывозить снег 16-17 января. Техника будет работать на следующих участках:
- Ленина от Красноармейской до Современной;
- Комсомольская от Октябрьского проспекта до Карла Маркса;
- Сурикова от Воровского до Калинина;
- Октябрьский проспект от Воровского до Московской;
- Ивана Попова от слободы Столбики до п/п;
- Щорса от Красина до Ульяновской;
- Чапаева от Комсомольской до Красина;
- Нововятский район: Советская от ДЭП-6 до дома №50 по Советской;
- Радужный: проезд между Мира и Конституции;
- Спасская - вывоз куч;
- Московская от мемориала «Вечный огонь» до Ленина;
- Водопроводная;
- Павла Корчагина (продолжение);
- Баумана (мост);
- вывоз куч с перекрестков Орловской и Володарского, Орловской и Свободы;
- Циолковского (одна сторона);
- Свердлова;
- Ломоносова;
- Возрождения;
- Гайдара.
Водителей просят не парковаться в зонах уборки снега. Работы ведутся преимущественно в ночное время - с 19.00 до 07.00.