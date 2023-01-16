В Кировской области на крещенских купелях будут дежурить врачи и спасатели

Подготовка идет на 32 местах организации купелей в 23 районах области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 и 19 января в Кировской области пройдут крещенские купания. В пресс-службе правительства региона рассказали о подготовке к ним.

На данный момент на учет взято 32 места организации купелей в 23 районах. ГУ МЧС по области разработало и направило рекомендации по обустройству, обеспечению мер безопасности и так далее. Главам муниципалитетов поручено взять на контроль все места крещенских купаний - и санкционированные, и нет.

- Поэтому прошу всех глав муниципальных образований сегодня до 16:00 сообщить в министерство внутренней политики о местах предполагаемых купаний. По каждому из них необходимо до 11 часов утра 17 января отработать все вопросы совместно с МЧС, - заявил Александр Соколов во время еженедельной планерки.

Глава региона также поручил МЧС задействовать все возможные силы и средства для контроля за ситуацией. Минздрав также должен подключиться: во всех местах купания должны быть теплые палатки и сотрудники.