Где купаться на Крещение в Кирове в 2023 году: адреса и график работы для посетителей

Спасатели советуют находиться в ледяной воде не дольше одной минуты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие кировчане в ночь с 18 на 19 января 2023 года посетят купели. Такая традиция связана с празднованием Крещения Господня. «Комсомолка» выяснила, обязательно ли нужно в этот день погружаться в ледяную воду, какие купели будут открыты и по какому графику они будут работать.

НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ

- Приход Троицкой церкви в Кирове, Слободской район, деревня Зониха, река Зониха: 18 января с 23.00 до 01.00;

- Приход церкви Знамения Пресвятой Богородицы, село Пасегово Кирово-Чепецкого района, пруд: с 19.00 18 января по 20.00 19 января;

- Приход Троицкой церкви, село Медяны Юрьянского района, пруд: 18 января с 11.00 до 13.00;

- Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба, село Никульчино Слободского района, река Вятка: 19 января с 02.00 до 03.00;

- Приход Спасо-Преображенской церкви в Слободском, микрорайон Первомайский, река Вятка: 19 января с 02.00 до 03.00;

- Приход Спасо-Преображенской церкви в Слободском, река Вятка, район Спасательной станции: 19 января с 12.00 до 20.00;

- Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы в Орлове, река Вятка: 18 января с 23.00 до 01.00, 19 января с 13.00 до 15.00;

- Приход Всехсвятской церкви в Кирово-Чепецке, река Вятка: с 18 января 11.00 по 19 января 20.00.

НА ИСТОЧНИКАХ В СТАЦИОНАРНЫХ КУПЕЛЯХ

- Приход Свято-Успенского кафедрального собора Трифонова мужского монастыря в Кирове, улица Горбачева, 4. Купель комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря: с 18 января 07.00 до 19 января до 20.00;

- Приход Успенской церкви в Советске, улица Нагорная, 17. Купель на источнике Смоленской иконы Божией Матери «Смоленцевский ключ»: с 18 января 11.00 до 20 января 14.00;

- Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Нижнеивкино, Куменского района. Купель на источнике часовни святого Димитрия Солунского: 19 января 2023 с 11.00.

- Приход Спасской церкви села Спасо-Талица Оричевского района. Богоявленская купель: 19 января с 03.00 до 00.00;

- Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба села Никульчино Слободского района, деревня Бабичи. Источник святого великого Георгия Победоносца, территория базы отдыха «ЮГ»: 18 января с 17.00 до 19.00;

- Приход Троицкой церкви в Слободском. Источник святого Иоанна Предтечи на территории Троицкой церкви: 18 января с 16.00 до 20.00 и 19 января с 07.00 до 20.00.

БЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ КУПАНИЯ

- Приход Троицкой церкви села Быстрица Оричевского района, река Быстрица: 19 января с 10.00 до 16.00;

- Слободское благочиние Слободской район, деревня Щуково, источник в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»: 18 января с 13.00 до 14.00;

- Христорождественский женский монастырь, село Холуново Слободского района, источник Спаса Нерукотворного: 18 января с 13.00 до 14.00, 19 января с 00.00 до 01.00;

- Приход Никольской церкви села Шестаково Слободского района. Источник преподобного Трифона село Шестаково, улица Колхозная, 45: 19 января с 11.00 до 12.00;

- Слободское благочиние. Слободской район, деревня Верхние Кропачи, источник в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: 19 января с 11.00 до 12.00;

- Приход Преображенской церкви села Вожгалы. Куменский район, село Вожгалы, купель на источнике реки Быстрица: 19 января с 10.00.

- Спасо-Преображенская церковь, село Верховино. Юрьянский район, источник: 18 января с 21.00.

- Слободское благочиние. Слободской район село Роговое источник «Тарасов ключ»: 19 января с 14.00 до 15.00.

ПРАВИЛА КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Первым делом, если вы собираетесь искупаться в проруби, выясните, имеются ли у вас противопоказания. Даже здоровым людям, отважившимся в крещенскую ночь окунуться в прорубь, необходимо соблюдать определенные правила:

- В ледяной воде нужно находиться не более минуты;

- После окунания в воду необходимо сразу растереться полотенцем, одеться и в теплом помещении выпить горячий чай;

- Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов (например, аритмией или гипертонией), а также людям с эпилепсией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек и другими заболеваниями;

- От крещенского купания следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел;

- Окунание в ледяную воду противопоказано при заболеваниях: сердечно-сосудистой системы; центральной нервной системы; периферической нервной системы; органов зрения; органов дыхания; желудочно-кишечного тракта, а также при воспалениях носоглотки, придаточных полостей носа и отите;

- За час до купания следует хорошо поесть, можно выпить ложку рыбьего жира. Кожу предварительно лучше намазать оливковым маслом или жирным кремом;

- Перед заходом в ледяную воду необходимо обязательно разогреться, сделать небольшую разминку или пробежку, но нельзя заходить в воду вспотевшим;

- Обязательным правилом является полное исключение алкогольных напитков.