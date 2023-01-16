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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:33

Молодого человека из Нолинского района, повредившего мемориальные доски, приговорили к принудительным работам

Ему придется отрабатывать свой поступок в течение девяти месяцев
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодому человеку вынесли приговор за повреждение мемориала. Фото: СУ СКР по Кировской области

Молодому человеку вынесли приговор за повреждение мемориала. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Нолинском районе осудили молодого человека, повредившего мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Как мы сообщали ранее, 21-летний житель села Кырчаны повредил три мемориальные гранитные доски обломками кирпича. Зачем он это сделал - неизвестно. Однако после этого поступка на молодого человека завели уголовное дело по статье «Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Свою вину он признал.

На днях суд вынес приговор: 9 месяцев и 5 дней принудительных работ. 10% из заработка осужденного будет удерживаться в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.