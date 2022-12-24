В Нолинском районе осудят 21-летнего молодого человека, повредившего мемориальные доски

Расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Нолинском районе осудят молодого человека, повредившего мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 октября в селе Кырчаны. 21-летний местный житель, действуя из непонятно каких побуждений, схватил обломок кирпича и начал им колотить по мемориальным гранитным доскам. Всего он повредил три таблички.

Парня задержали, на него завели уголовное дело по статье «Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Свою вину молодой человек признал и раскаялся в совершенном. Однако ему это вряд ли поможет.

На данный момент расследование дела завершено, материалы направлены в суд с обвинительным заключением. Вскоре вандалу предстоит ответить за свой поступок.