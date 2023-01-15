Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 января 2023 12:12

В Слободском районе в ДТП на федеральной трассе погиб человек

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на федеральной трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на федеральной трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу, 14 января, в 13.35. На 613 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись два автомобиля «Рено». В результате аварии погиб один человек. Еще один получил травмы, насколько серьезные - не уточняется.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Все причины и условия совершения аварии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кировской области в ДТП с грузовым поездом погибла женщина.