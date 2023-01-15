В Слободском районе в ДТП на федеральной трассе погиб человек

Авария произошла на федеральной трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу, 14 января, в 13.35. На 613 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись два автомобиля «Рено». В результате аварии погиб один человек. Еще один получил травмы, насколько серьезные - не уточняется.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Все причины и условия совершения аварии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кировской области в ДТП с грузовым поездом погибла женщина.