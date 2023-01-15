Пырлог: место руководителя КПАТ может занять Михаил Кислицын

«КировПассажирАвтоТранс» остался без руководителя с 11 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-руководитель АТП Денис Пырлог озвучил предположения, кто станет новым руководителем КПАТ. Размышлениями он поделился в своем телеграм-канале.

По мнению бывшего гендиректора АТП, ушедшего Андрея Логиновского сменит Михаил Кислицын. Годом ранее Логиновский занял как раз его пост.

- Михаил Сергеевич руководил КПАТом чуть больше года с октября 2020 до ноября 2021 года. Ничего «прорывного» за время его правления в КПАТе не произошло, но и скандалов особо не было, - прокомментировал Пырлог.

Напомним, Андрей Логиновский написал заявление на увольнение по собственному желанию 11 января. Из причин его ухода в Минтрансе отметили нерешенный кадровый вопрос и проблема с недовыпуском на линию машин в морозы.