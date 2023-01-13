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НовостиОбщество13 января 2023 16:15

Муж кировской фигуристки Оксаны Домниной идет на поправку

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о самочувствии Романа Костомарова
Артем ЗАМЯТИН
Появились новые подробности про состояние Романа Костомарова.

Появились новые подробности про состояние Романа Костомарова.

Фото: Даниил ОПАРИН

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировалось. В четверг, 12 января, отец спортсмена вышел с ним на связь. Этим событием поделились на новостном сайте «lenta.ru».

Ранее редакция сообщала, что супруг известной кировской фигуристки Оксаны Домниной 10 января попал в реанимацию. Врачи оценили состояние Романа как крайне тяжелое.

У спортсмена диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.