Муж кировской фигуристки Оксаны Домниной идет на поправку

Появились новые подробности про состояние Романа Костомарова. Фото: Даниил ОПАРИН

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировалось. В четверг, 12 января, отец спортсмена вышел с ним на связь. Этим событием поделились на новостном сайте «lenta.ru».

Ранее редакция сообщала, что супруг известной кировской фигуристки Оксаны Домниной 10 января попал в реанимацию. Врачи оценили состояние Романа как крайне тяжелое.

У спортсмена диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.