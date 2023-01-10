Муж известной кировской фигуристки Оксаны Домниной попал в реанимацию

В стационар спортсмен доставлен сегодня ночью с тяжелой формой пневмонии. Фото: Даниил ОПАРИН

Олимпийский чемпион Роман Костомаров – супруг известной кировской фигуристки Оксаны Домниной и отец ее двоих детей – попал в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В стационар спортсмен доставлен сегодня ночью с тяжелой формой пневмонии. Как сообщает источник, Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Оксана Домнина состояние мужа пока не комментирует. Она сообщила средствам массовой информации, что ждет сообщений из больницы.

Напомним, что Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию в 2006 году в паре с Татьяной Навкой. В 2014 году он зарегистрировал брак с кировчанкой Оксаной Домниной, чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады. У пары двое детей: дочке Анастасии неделю назад исполнилось 11 лет, младшему Илье – 7.