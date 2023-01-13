В Кирове на стадионе в Первомайском районе повредили новогодние украшения

Украшения разрушаются неизвестными лицами уже не первый год. Фото: киров.рф

На стадионе в микрорайоне Коминтерновский в Кирове повредили новогодние украшения. Об этом сообщили в пятницу, 13 января, в городской администрации.

В территориальном управлении по Первомайскому району отметили, что конструкции разрушаются неизвестными лицами уже не первый год. Жителей попросили бережнее относиться к новогодним украшениям, установленным елкам и обустроенным каткам.

Напомним, что в Кирове возобновили детские развлекательные программы на свежем воздухе. Так, всех желающих будут ждать на катке в парке имени Гагарина 14 января в 12.00.